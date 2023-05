Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Not macht erfinderisch. Erst recht bei corona-bedingten Distanzvorschriften. Beispielsweise das Türchenöffnen in Adventszeiten in ein digitales Portal verlagern, auf dem die Künstlerwerkgemeinschaft (KWG) pünktlich am 12.12. um 12.12 Uhr die ausgefallene analoge Ausstellung „o.T./o.N.“ (ohne Titel/ohne Name) in die virtuelle Edition „m.T./m.N.“ (mit Titel/mit Name) verkehrt.

Auf dem einstigen „Weg mit Kunst“, dem König-Albert-Weg, nahe des Waldschlösschens kam die Idee: Sie solle doch noch was machen, die KWG, trotz dieses Verflixtjahres.