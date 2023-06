Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie war in diversen Lockdown-Zeiten eine der aktivsten Lauterer Künstlerinnen: Ina Bartenschlager. Unter dem Motto „Licht im Dunkel“ warf sie von ihrem Kunstraum Belleville aus alte Urlaubsdias an die gegenüberliegende Seite der Gaustraße, sie organisierte Lesungen und Schreibworkshops „von Haushalt zu Haushalt“ oder stellte Künstler- und Bürgerinterviews zum Thema „Lebenswerte Stadt“ auf ihre Facebook-Seite. Seit einiger Zeit nun hört man nichts mehr von ihr. Bleiben ihr wirklich nur noch die Kreuzworträtsel, die sie dutzendweise in ihrem Schaufenster aufgehängt hat?

Nicht wirklich. Zwar klappt die Aktion „Licht im Dunkel“ dieser Tage aufgrund längerer Helligkeitsstunden und Ausgangssperre nicht mehr. Dafür