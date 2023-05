Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Ende einer Kunstausstellung ausgerechnet mit dem Thema Reisen zu kombinieren, lässt in Coronazeiten einerseits und am Ferienbeginn andererseits vielerlei Gedanken aufkommen. Wohin jene der Künstler-Werkgemeinschaft (KWG) anlässlich ihrer Finissage „reisten“, war am Sonntagabend mit Literatur und Musik im Lauterer Stadtmuseum zu erleben.

Fürs Reisen im engeren Sinn des Unterwegsseins hatte sich jene Gästeschar entschieden, die den Innenhof des Theodor-Zink-Museums füllte. Derlei Anlässe begründen kleine