Die Ausstellung „Beads and Layers“ in der Volkshochschule Kaiserslautern (Kanalstraße 3) des unter dem Künstlernamen To The Fullest – kurz auch: TFF – agierenden Streetart-Künstlers, der früher in Kaiserslautern als DJ aktiv war, endet am heutigen Dienstag, 30. Januar: Um 18 Uhr gibt es ein kreatives Finale unter dem Titel „To The Flohmarkt“.

Freunde der kreativen Arbeit von TTF haben dabei eine letzte Gelegenheit, die Werke und den Künstler zu erleben. Zudem lassen sich drei Kunstwerke zum Preis von zweien erwerben. TFF wird anwesend sein, um Fragen zu beantworten und mit den Besuchern in Kontakt zu treten. Der Titel „Beads and Layers“ verweist dabei auf das Material, aus denen die Bilder bestehen: „Beads“ sind Bügelperlen. Für seine Werke – meist Porträts nach Fotovorlagen – nutzt TTF dabei nur fünf Farben: schwarz, weiß, grau, hellgrau und dunkelgrau. Sein größtes Motiv besteht aus 20.000 Perlen. „Layers“ wiederum meint seine Streetart-Stencils.