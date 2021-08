Die Ausstellung „Natur Pur“ zeigt Bilder und Zeichnungen des Kaiserslauterer Multitalents Jürgen Gamber im historischen „Blauen Haus“ in Otterberg.

„Natur Pur“ gab’s schon auf dem Hinweg. Gerade durchs üppige Grün und die Blütenpracht des Radwegs zwischen Otterbach und Otterberg gefahren, erschienen einem Gambers Zeichnungen der vulkanischen Welt auf La Gomera als krasser, wenn auch anregender Gegensatz. Auch seine Frauenporträts wiesen eher in die Ferne, denn in die Nähe. Doch allein schon der Besuch im schön und stilvoll renovierten „Blauen Haus“ wäre die Fahrt wert gewesen.

Mit Jürgen Gambers Schau „Natur Pur“ hat der Verein „KulturArt“ einen weiteren Anziehungspunkt im malerischen Otterberg geschaffen. Kommt man aus Lautern – also aus einem Ort mit endlosen Baustellen und fragwürdiger Baupolitik –, erscheint einem das adrette und schmucke Otterberg als reinster Garten Eden. Im über vierhundert Jahre alten „Blauen Haus“ mit seinem freigelegten, von der Zeit gekrümmten Deckengebälk ist die Welt noch in Ordnung. Zumindest war sie das am Sonntagmorgen bei der Vernissage zur Ausstellung „Natur Pur“ mit zahlreichen Gästen, einer intimen Stimmung und stilvoller Begleitmusik eines anonymen Lauterer Sängers und Gitarristen.

Von La Gomeras karger Küstenlandschaft inspiriert

Graffiti, Mad Paintings, Bodypainting, Raumgestaltung und anderes mehr: Jürgen Gamber ist eine echte „künstlerische Allzweckwaffe“. Im „Blauen Haus“ zeigt er reduzierte Kreidezeichnungen auf Schleifpapier. Die vulkanische Küsten- und Basaltlandschaft La Gomeras hat ihn inspiriert. Heraus gekommen sind dabei fast düstere Bilder, bei denen oft schwarzes Gewölk über Meer und Landschaft dräut. Vielleicht eine Mahnung an alle, die immer noch glauben, die Klimaveränderung sei die Erfindung von Verschwörern. Jedenfalls kann man bei Gambers Zeichnungen den dazugehörigen Wind, die salzige Gischt und den treibenden Regen fast spüren.

Porträts afrikanischer Frauen

Eine weitere Serie des Lauterer Künstlers zeigt stimmungsvolle Frauenporträts. Oft sind es stoisch wirkende afrikanische Frauen, die schweren Hochzeitsschmuck tragen. Der Hintergrund lässt dabei die drückende, afrikanische Hitze erahnen. Für diese außergewöhnliche Bilderreihe hat der Maler mit Acryl auf Kalk- oder Steinputzflächen gearbeitet.

Gambers allererstes künstlerisches Bild namens „Auge“, entstanden 1993, reicht ansatzweise in den Fotorealismus und deutet spätere künstlerische Ambitionen bereits an. Wie Gamber der RHEINPFALZ gegenüber herausstellt, hat er die diversen Lockdowns gut überstanden. „Ob mit oder ohne Lockdown, ich konzentriere mich immer auf meine Kunst“ betont er. Einen besonderen Dank richtet der Künstler an den Verein „KulturArt“, der die Schau ermöglicht und die Eröffnung augenscheinlich gut organisiert hat.

INFO

Die Schau „Natur Pur“ ist bis November zu den gängigen Öffnungszeiten des „Blauen Hauses“ zu sehen. Am Sonntag, 29. August, gibt es eine neue Ausgabe der „Foto Art Otterberg“ in den Höfen der Altstadt.