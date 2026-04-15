Der Künstler Hans Roßberger aus Hütschenhausen präsentiert ab sofort im Foyer des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern seine neue Ausstellung. Zu sehen sind Werke zum Thema „Harmonie in Farbe“. Der gelernte Maschinen-Schlosser malt bereits seit mehr als 40 Jahren. Ohne je einen Kurs belegt zu haben, hat er sich die Techniken der Kunstmalerei selbst erarbeitet. Er stellt Ölbilder her, es sind aber auch Werke in Mischtechnik, Aquarelle und Tuschbilder zu sehen.

Die Motive reichen von Abstraktem über Stillleben, Tiere und Landschaften bis hin zu Aktmalerei. Ebenso fertigt der Künstler Porträts an – in der Vergangenheit zum Beispiel von den Ortsbürgermeistern seines Heimatortes Hütschenhausen. Die Ausstellung ist bis Ende Juni im Westpfalz-Klinikum zu sehen. Darüber hinaus können die Bilder von Hans Roßberger auch im eigenen Ausstellungsraum in Hütschenhausen nach telefonischer Absprache besichtigt werden. Kontakt: 06372 3197.