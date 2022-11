Er ist Architekt und Künstler, war viel unterwegs in seinem Leben und zeigt nun seine Arbeiten in einer Kaiserslauterer Galerie: Dieter Bernhardt, der in Göllheim lebt, wo er auch schon mehrfach ausstellte.

Geboren wurde er in Kriegszeiten in Ludwigshafen, zu Hause ist er in der Westpfalz – und der weiten Welt: Als Skipper und Segler lebte Dieter Bernhardt bisweilen auch direkt auf dem Wasser. Maritime Motive sind daher auch auf so manchen seiner Arbeiten zu finden: Als Künstler schätzt er die Aquarelltechnik – sowie den guten alten Bleistift.

Sein Lebenslauf ist bunt, gegenüber der RHEINPFALZ fängt der noch immer jugendlich elanvoll wirkende Mann ganz vorne an. Er berichtet von der Einschulung in Miesenbach, der Konfirmation in Hochspeyer, wo er im Bahnhofsgebäude lebte, da der Stiefvater dort arbeitete, der Bauzeichnerlehre in Kaiserslautern, dem Architekturstudium im Mainz, dem Abschluss mit gerade mal 24 Jahren. Als Architekt arbeitete er im Architekturbüro Albert in Kaiserslautern, ab 1972 beim städtischen Hochbauamt. In dieser Zeit etwa entwarf er die Planungen für die Fußgängerzonen der Stadt mit. Seit 1984 ist er als freier Architekt tätig – stets begleitet von der Kunst. Sein Talent habe eine Dozentin während seines Studiums in Mainz erkannt. „Sie sollten etwas in Richtung Kunst machen“, habe sie damals zu ihm gesagt, erinnerte sich Bernhardt in einem RHEINPFALZ-Gespräch anlässlich einer früheren Ausstellung. „Niemals hatte ich vorher daran gedacht, das beruflich zu machen“, so Bernhardt, der schon als Kind „immer gemalt“ habe.

Sylt und Asien

Und dann ist da noch das Reisefieber. Nach Sylt kehrte er immer wieder zurück, bereiste Griechenland, Italien, Ägypten, Kenia, Thailand und die Philippinen. Seine Motive findet er in der Pfalz und unterwegs. Etliche Unikate sind in den Achtzigern und Neunzigern auf Sylt entstanden, wo sie auch bei Ausstellungen gezeigt wurden. An der Insel fasziniert ihn, dass die Reetdach-Häuser mit den Dünen verwachsen zu sein scheinen. Mit Sylt-Motiven möchte sich der Göllheimer denn nun auch in seiner alten Heimat Kaiserslautern wieder in Erinnerung bringen. Die Arbeiten in der Galerie Jung in Kaiserslautern – zu finden in der Fackelstraße in der von ihm mitgeplanten Fußgängerzone – zeigen zudem Eindrücke aus Asien. Bis Weihnachten sind 40 Originale und zudem einige Drucke zu sehen und zu kaufen.

Blick auf Arbeiten Bernhardts. Foto: Benndorf

Der Wahl-Göllheimer, der als Architekt auf den Bau biologischer Holzhäuser und inzwischen auch Tiny Houses spezialisiert ist, hat einen ganz eigenen Stil. Luftig-locker sind seine Motive, teils mit surrealen Elementen, mal ein bisschen abstrakter, mal ein wenig naturalistischer, selten in knalligen Farben – alles wirkt vor allem durchs Weglassen und viele feine Striche. „Es geht immer mit dem Bleistift los“, erzählte Bernhardt, als er zuletzt in Grünstadt ausstellte. Die Graphit-Spuren werden später Teil des Werkes. Die Umrisse werden mit zarten Aquarellfarben ausgefüllt, wobei an vielen Stellen das Papier weiß bleibt, was den Werken eine angenehme Leichtigkeit verleiht.

Kontakt

Dieter Bernhardt, Telefon 06351 126804, auf seiner Webseite www.dieterbernhardt.de kann auch durch ein Künstlerbuch geblättert werden