Jeder darf malen, was er will, und wenn neben einem jugendlichen Künstler ein erwachsener sitzen möchte, darf er das in Susanne Freiler-Höllingers „Kleiner Malschule“ gerne. Das Ergebnis in seiner kreativen Vielfalt ist bis zum 1. Juli im Foyer der Volkshochschule ausgestellt.

„Manche kommen, weil sie Lust haben zu malen, und bleiben zehn Jahre“, schildert Susanne Freiler-Höllinger lächelnd. Die Maschinenbautechnikerin weiß, wovon sie spricht, denn genau so ist sie als junge Mutter mit Spaß am Malen mit Kindern auf ihre Idee mit den Malkursen gekommen.

Waschkörbe voller Motive

Frontalunterricht ist nicht ihr Ding. Viel lieber setzt sie sich mal neben ein Kind, das gerade etwas malt und gibt, wie sie sagt, „ihren Senf dazu“. Sie sieht sich auch nicht unbedingt als diejenige, die vorgibt, wie ein Motiv auszusehen hat. Dies wiederum motiviert die jungen Künstler, eigene Anregungen, die sie auch schon mal aus dem Internet haben, mitzubringen. „Das eröffnet Welten“, unterstreicht die Kursleiterin. Als Anregung hält sie in den Kursen jedoch ständig zwei Wäschekörbe voll mit Motiven parat.

Dass die Gruppen so gemischt sind, ist mit ein Grund dafür, dass die Arbeit mit der „Kleinen Malschule“ für die Kursleiterin auch nach inzwischen mehr als 20 Jahren unvermindert spannend bleibt. Die Vielfalt dessen, was 34 Zeichenschüler und -schülerinnen zwischen acht und 67 Jahren innerhalb von 387 Stunden geschaffen haben, lässt den Betrachter der Ausstellung im Foyer der Volkshochschule staunen. Neben Aquarellen und Bleistift- und Buntstiftzeichnungen gehört auch das Computerzeichnen dazu.

Elektronikkunst für sich entdeckt

Als gelernte Maschinenbautechnikerin hat Freiler-Höllinger für sich selbst die Elektronikkunst entdeckt. Sie baut dafür alte Elektronikgeräte auseinander und setzt Teile davon in ihre Gemälde, die sie meist in Acryltechnik erstellt. Zu ihren Favoriten gehören Satelliten und Bohrplattformen. Bei der Ausstellung liegt der Fokus jedoch auf den Bildern der Kursteilnehmer.