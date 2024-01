Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aufstrebende junge Opernstars an der Schwelle zwischen Studium und Podium stellten sich am Sonntag in Kaiserslautern vor: Nach dem Wettbewerb am Vorabend in Landau verfolgte ein dicht besetztes Publikum in der Fruchthalle den Reigen von vokalistischen Höhenflügen der sechs Finalisten.

Seit immerhin 20 Jahren lädt der SWR jährlich drei Sängerinnen und Sänger verschiedener Stimmfächer und Genres zur Qualifikation für den Emmerich-Smola-Förderpreis ein.