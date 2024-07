Statt einem gibt es künftig zwei Patientenfürsprecher am Westpfalz-Klinikum. Der bisherige Fürsprecher Michael Krauß (SPD) wurde am Montag vom Stadtrat mehrheitlich wieder in dieses Amt gewählt. Auf Vorschlag der SPD-Fraktion wurde noch eine zweite Person für diese Aufgabe bestimmt: Walfried Weber (CDU) bekam dafür die meisten Stimmen.

Als Patientenfürsprecherin an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie wurde mit großer Mehrheit Elisabeth Heid (CDU) bestimmt.