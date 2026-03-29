Seit fast 80 Jahren gibt es die Lautrer Firma Wust. Wer etwas für die Küche sucht, findet das Fachgeschäft seit gut 60 Jahren in der Forellenstraße. Und das soll so bleiben.

In der Kaiserslauterer Geschäftswelt haben sich in den vergangenen Monaten einige eingesessene Institutionen verabschiedet, das Traditionshaus Pallmann schließt beispielsweise Ende Mai. Andere bleiben jedoch und blicken trotz negativer Entwicklungen positiv gestimmt der Zukunft entgegen. Dazu gehört Christine Utzinger, Inhaberin und Geschäftsführerin der Firma Wust.

Wust? Ist das nicht das Fachgeschäft für Großküchen und Gastronomie? Ist es, sagt die Geschäftsführerin. Von der Kita bis zur Schule, vom Altenheim und Krankenhaus bis zur Verwaltung und Restaurants – sie alle zählen zu den Kunden der Firma Wust. Angeboten werden Küchenplanung und -einbau, speziell auf individuelle Anforderungen abgestimmte Küchengeräte und allerhand Zubehör. Auch einen hauseignen Kundenservice gibt es. „Wir haben zwei Fachkräfte im Außendienst“, sagt Utzinger.

„Jeder kann bei uns einkaufen“

Doch nicht nur Großkunden – die Stammkunden kommen aus einem Umkreis von 50 bis 100 Kilometer – sind die Kunden in dem Geschäft in der Forellenstraße. „Jeder kann bei uns einkaufen, egal ob er nur ein Messer sucht, neues Geschirr, Gläser oder eine besondere Pfanne und vieles mehr“, berichtet Utzinger. Auf 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche sei alles zu finden, was in der Küche gebraucht werde. „Wenn nicht, finden wir im Miteinander etwas Adäquates oder wir bestellen es“, sagt die Geschäftsfrau. Obwohl sie zugeben muss: „Viele wissen nach all den Jahren immer noch nicht, dass hier bei uns jeder einkaufen kann.“

1948 gründete Willi Wust sein Fachgeschäft für Haus- und Küchengeräte in der Markstraße, später zog er mit seiner Firma in die Schneiderstraße um. 1964 ging es weiter in die neugebauten Räume in der Forellenstraße, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Schlachthof. Heute befindet sich das Geschäft damit in direkter Nachbarschaft der Gartenschau.

Nach Lehre und Mitarbeit Firma übernommen

1979 übernahm Karl-Heinz Mörschel die Firma, der Name Wust blieb. Das Sortiment an Küchenartikeln wuchs kontinuierlich, das Angebot an die Großkunden wurde auf breitere Füße gestellt. Mit den Azubis im Bereich Groß- und Außenhandelskaufmann/kauffrau trat in den Jahren 1982 (Gerhard Fischer) und 1984 (Christine Utzinger) die Zukunft in die Firma ein. Das wusste damals natürlich noch keiner, auch nicht das einstige Lehrmädchen aus Linden. „Mein Onkel hatte zu der Zeit ein Lokal in Linden, kaufte bei Wust ein und sah das Schild ,Auszubildende gesucht’ und meinte, die sind nett, da kannst du dich bewerben“, erinnert sich Christine Utzinger.

Sie schrieb die Bewerbung, brachte sie persönlich vorbei, wurde gleich in ein Gespräch verwickelt und verließ mit dem Ausbildungsvertrag das Geschäft. Sie ist bis heute geblieben. „Ich gehöre zum Inventar“, sagt sie und lacht. 2006 übernahm sie zusammen mit dem inzwischen verstorbenen Gerhard Fischer die Firma Wust, blickt jetzt auf 20 Jahre als Inhaberin zurück und mehr als 40 Jahre Arbeit, die ihr Freude bereitet haben.

Team wie eine Familie

„Das ist meine Arbeit, mein Leben“, sagt sie. Sie hat gerne mit Menschen zu tun und freut sich über die vielen Gespräche mit den Kunden. Ihr Team, die sieben Mitarbeiter, sei wie eine Familie zusammengewachsen: „Wir arbeiten seit über 20 Jahren zusammen, es ist immer ein Geben und Nehmen.“

Der Onlinehandel und auch die generell nicht ganz rosige Stimmung in der Geschäftswelt von Kaiserslautern gehen auch an der Firma Wust nicht spurlos vorbei. Das verschweigt die Chefin nicht. Aber sie ist für ihre Großkunden und die private Kundschaft weiter da.