„Rauchentwicklung aus Gebäude“ lautete am Donnerstagnachmittag eine Einsatzmeldung für die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. In der Waldstraße in Otterbach brannte in einer Kellerwohnung eine Küche, teilt die Feuerwehr mit. Ein mit Atemschutz ausgerüsteter Trupp löschte den Brand. Die Einsatzkräfte setzten anschließend einen Überdrucklüfter ein, um die Brandwohnung zu belüften. Außerdem wurde der Strom abgestellt. Der Rettungsdienst betreute eine Person. Zwei tote Katzen wurden geborgen. Vor Ort waren auch die Tierrettung, die Polizei und die Kriminalpolizei. Mit 25 Helfern und sechs Fahrzeugen war die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg rund eineinhalb Stunden lang im Einsatz. Laut Angaben der Polizei wird der entstandene Sachschaden auf über 30.000 Euro geschätzt.