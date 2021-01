Zum Brand in einem Mehrfamilienhaus am Sonntagvormittag in der Pirmasenser Straße, bei dem ein Bewohner mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht wurde und laut Feuerwehr rund 25.000 Euro Sachschaden entstand, nannte die Polizei am Montag die Ursache: Demnach hatte ein Bewohner nach dem Kochen den Herd nicht ausgeschaltet. Die auf dem Herd abgestellten Gegenstände fingen Feuer. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand in der Küche zügig löschen und ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl verhindern.