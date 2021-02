Tischtennisspielen am Küchentisch geht alleine, aber auch mit der gesamten Familie, macht Spaß und braucht nicht viel Vorbereitung.

Wer einen Küchentisch oder einen länglichen Wohnzimmertisch besitzt, kann ihn gegen die Wand stellen. Um die Wand zu schonen, kann ein glattes Brett als Schutz der Wand verwendet werden. Und schon kann es mit einem Tischtennisball und einem Schläger losgehen.

Getestet und als gut empfunden hat Familie Höning das Frühstücksbrettchen oder Smartphone als Schläger, schwerer war es mit der Bratpfanne. „Alleine gegen die Wand zu spielen, macht jede Menge Spaß, und man muss sich weniger oft nach dem Ball bücken“, lautet Jennifer Hönings Tipp.

„Mit der Familie macht der Rundlauf richtig viel Freude. Dazu sollte ein Netz aufgestellt werden, was aber auch mit Büchern gut zu bauen geht. Mindestens zu dritt muss man sein, und dort, wo der Aufschlag erfolgt, stehen zwei Spieler. Gegen den Uhrzeigersinn wird gelaufen, und wer den Ball nicht mehr erreicht, scheidet aus. Die letzten beiden tragen das Siegerduell aus. Wichtig ist, vorher auszumachen, bis zu welcher Punktezahl gespielt wird, damit alle anderen nicht zu lange warten müssen, bis es wieder weitergeht.

Hand-Auge-Koordination

Beim Tischtennis wird die Hand-Auge-Koordination und Reaktionsschnelligkeit trainiert. Beim Rundlauf mit der Familie oder Freunden wird deutlich, wer schnell aber auch ausdauernd laufen und dabei den Ball hin und her schlagen kann. Die Koordination wird in all ihren Facetten beim Tischtennis trainiert, und auch die Beinarbeit wird spürbar verbessert. Jung und Alt können sich dabei gemeinsam bewegen und brauchen dazu nur ganz wenige Utensilien“, so die Bewegungsmanagerin, die zum Ausprobieren einlädt: „Runter von der Couch und ran an den Küchentisch zum Tischtennisspielen.“

