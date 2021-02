Vermutlich durch überhitztes Fett ist am Samstagmorgen in einem Wohnhaus in Weilerbach ein Küchenbrand ausgebrochen, teilt die Polizei mit. Nach Angaben der Hausbewohnerin hatte sie Fett auf dem Herd erhitzt und dann die Küche verlassen. Als sie wenig später zurückkehrte, hatte das Fett Feuer gefangen. Ein eigener Löschversuch der Seniorin scheiterte. Die Küche wurde durch den Brand komplett zerstört, das restliche Haus konnte durch die Feuerwehr gerettet werden. Geschätzter Schaden: mehrere zehntausend Euro. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst versorgt und nur vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.