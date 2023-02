Ein großer Teil des Budgets, das dem Ortsbeirat Morlautern zur Verfügung steht, soll in diesem Jahr in die Küche der Mehrzweckhalle fließen: Die Reparatur des Ausschanks, Arbeiten in der Küche und eine neue Spülmaschine stehen an. Darauf einigte sich der Ortsbeirat in seiner Sitzung am Donnerstagabend. Die Stadt solle nun Angebote einholen. Wichtig sei, hieß es an dem Abend augenzwinkernd, „dass beim Einbau jemand von uns dabei ist, der schonmal in der Küche geschafft hat. Sonst hängen die Schränke an der Decke ...“ 3900 Euro stehen für die Küche zur Verfügung – „wenn nötig mehr oder wir suchen Spender“. Außerdem fließen 2100 Euro aus dem Ortsbeirats-Budget in eine neue Tischtennisplatte auf dem Schulhof.