Aktuell wird vor der Zufahrt zum Pfaff-Gelände in der Königstraße gearbeitet. Während der Verkehr aus Richtung Innenstadt kommend zur Brandenburger Straße einspurig an der Baustelle vorbeigeführt wird, müssen Verkehrsteilnehmer, die in die andere Richtung unterwegs sind, eine Umleitung über die Pirmasenser Straße nehmen.

Laut Dorothea Schröder, Sprecherin der Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG, dienen die Arbeiten dem Anschluss des Pfaffgeländes an das Fernwärmenetz der SWK. Dafür werden in der Königstraße Fernwärmeleitungen verlegt. Gearbeitet wird dort seit Dienstag, die Maßnahme werde voraussichtlich sechs Wochen in Anspruch nehmen. Vergangene Woche wurde eine Planung für die Straßen und öffentlichen Plätze auf dem Pfaff-Gelände im Bauausschuss vorgestellt. Sobald die Finanzierung geklärt ist, soll die Erschließung des Areals angegangen werden. An der Lina-Pfaff-Straße wird allerdings bereits gearbeitet, weil das Medizinische Versorgungszentrum im ehemaligen Pfaff-Verwaltungsgebäude bereits Mitte 2023 in Betrieb gehen soll und über die Lina-Pfaff-Straße erreichbar sein wird. Zwischenzeitlich war geplant, die Gebäude auf dem Pfaff-Gelände unter anderem mit Abwärme von Aco Guss zu heizen. Die Idee wurde allerdings verworfen, weshalb das Gelände nun über die Stadtwerke mit Fernwärme versorgt wird.