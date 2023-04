Ein 47-jähriger Mann ist am Donnerstag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei informiert, stießen ein E-Scooter-Fahrer und eine Autofahrerin zusammen. Der Mann fuhr gegen 9.50 Uhr mit einem Elektroroller in der Königstraße auf dem Fahrradschutzstreifen. Eine 49-jährige Frau wollte mit ihrem Wagen von der Königstraße nach links in die Pfaffstraße abbiegen. Dabei übersah sie den Mann, der gerade die Kreuzung querte, und die beiden kollidierten. Der 47-Jährige stürzte durch den Aufprall und zog sich Schürfwunden zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden an der Stoßstange und dem Kotflügel in Höhe von ungefähr 1500 Euro.