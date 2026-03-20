Während bei den Kängurus ein kleiner Kopf aus dem Beutel lugt, wird bei den Ottern gebaggert. Im Kaiserslauterer Zoo tut sich einiges – unter anderem bei den Erdmännchen.

Die ersten Sonnenstrahlen scheinen die Tiere im Kaiserslauterer Zoo ebenso zu genießen wie die Menschen. Träge liegen die Bennet-Kängurus in der Mittagssonne auf dem Waldboden. Nur ab und zu hüpft eines durch das Gehege. Und bei einem der neun Kängurus fällt einem dabei eine Besonderheit auf: Der Beutel scheint gefüllt. Und tatsächlich schauen ab und zu ein kleiner Kopf und zwei kleine Ärmchen heraus. „Wie ein kleiner Staubsauger“, sagt Geschäftsführerin Petra Rödler lachend. Wenn die Mutter sich vorbeugt, um am Boden zu schnüffeln und zu fressen, streckt nämlich auch das Junge den Kopf heraus und geht mit der Nase am Boden entlang.

Das Kleine ist etwa vier Wochen alt. Foto: Zoo Kaiserslautern

Am 9. Februar habe das Jungtier das erste Mal aus dem Beutel geschaut. Bennett-Kängurus sind nur etwa 30 Tage schwanger und kommen dann ganz klein und „embryonenhaft“ zur Welt. Innerhalb von ein bis vier Minuten finden sie dann den Weg in den Beutel, den die Mutter frei geleckt hat, erklärt Rödler. Dort bleibt es dann etwa 280 Tage, bevor es den Beutel ab und zu verlässt, um seine Umwelt zu erkunden – zum Aufwärmen, Saugen, Schlafen und zur Beruhigung gehe es aber immer wieder in den Beutel der Mutter zurück.

Das Ottergehege wird umgebaut. Foto: Leandra Philipp

Graffiti-Kunst für die Otter

Direkt gegenüber von den Kängurus befindet sich das Ottergehege, momentan allerdings ohne Otter. Die wohnen zurzeit im Übergangsquartier weiter hinten im Zoo, denn ihr eigentliches Zuhause wird renoviert. „Das Gehege ist in die Jahre gekommen, was die Gestaltung angeht, und auch der Teich muss erneuert werden“, sagt Rödler. Die Pumpe sei alt, die Steine voller Algen. Auch der sonst im Gehege verwendete Sandstein sei porös.

Geschäftsführerin Petra Rödler. Foto: Leandra Philipp

Im umgebauten Gehege sollen die Tiere besser zu sehen sein. Auch ein Bereich, in dem die Fütterungen beobachtet werden können, sei angedacht. Gebaggert wird bereits, ebenfalls noch im März soll der Teich erneuert werden, bis dahin muss der Bereich geebnet sein. Sobald es keinen Frost mehr gibt, würden die neuen Pflanzen gesetzt. Ende März soll außerdem der aus Kaiserslautern stammende Graffiti-Künstler Carl Kenz – der mittlerweile auch international erfolgreich ist – die Rückwand künstlerisch gestalten.

Nachwuchs bei den Erdmännchen?

Ziel sei es auch, die Gehege mehr nach den eigentlichen Lebensräumen der Tiere zu gestalten – Ideen dafür haben Rödler und ihr Team viele. Umgesetzt werden diese aktuell auch im Gehege der Erdmännchen. Das wurde einmal komplett ausgeräumt und wieder neu befüllt. Ein Draht unter dem Erd- und Kiesboden soll verhindern, dass die Tiere beim Buddeln zu tief kommen. „Hier war nach den Arbeiten alles eben“, sagt Rödler und deutet schmunzelnd auf die Dellen, Höhlen und Löcher, die jetzt nach kurzer Zeit wieder den Boden überziehen. Was hier noch fehlt, sind die Pflanzen und auch die Wand des Erdmännchen-Hauses soll noch mit einem großen Affenbrotbaum verschönert werden.

Auch das Erdmännchengehege wurde neu gemacht. Foto: Leandra Philipp

Und auch auf ein weiteres Element freut sich Rödler: In der Mitte des als Savanne gestalteten Geheges soll ein großer Termitenhügel platziert werden – samt Wärmelampe, damit es die Erdmännchen warm haben. Zurzeit erkunden die noch die Wurzeln und Felsen, die aktuell als Deko dienen. An dem etwas struppigeren und brauneren Fell mancher Tiere ist außerdem zu erkennen, dass es sich auch noch um jüngere Exemplare handelt. Und: „Es sieht so aus, als wäre die Erdmännchen-Dame wieder schwanger“, sagt Rödler. Stimmt der Verdacht, dürfte es also bald wieder Erdmännchen-Nachwuchs geben.

Was noch geplant ist

Als nächstes ist dann das Ziegengehege an der Reihe, so Rödler. Der Streichelzoo ist aktuell nicht für Besucher zugänglich. „Wir müssen den Bereich für unsere Ausbrecherkönige sicherer machen“, erklärt die Geschäftsführerin. Gerne würden sie den ganzen Zoo noch interaktiver gestalten. Einige Gehege, wie die der Kängurus oder der Lemuren, können bereits auf ausgewiesenen Wegen betreten werden. Bei den Ziegen könnte sie sich einen Eingang vorstellen, bei dem die Kinder, so wie Ziegen es auch tun, klettern können, um hineinzukommen. Und auch im Zooshop wird gerade gewerkelt. Zusammen mit zwei Mitarbeiterinnen wird das Schaufenster neu bestückt und dekoriert.

Sowohl die Ziegen als auch die Otter können aktuell übrigens trotz der Baumaßnahmen beobachtet werden. Für die Otter sei extra ein altes Gehege umgebaut worden. „Die Jungtiere vom letzten Jahr sind jetzt ja auch schon größer, die müssen raus und sich bewegen können“, so Rödler.