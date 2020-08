Was tun? Der Fall Mila hat auch am Freitag über Zoobelegschaft und Polizei beschäftigt. Die Spurensuche vor Ort habe noch zu keinem vielversprechenden Ermittlungsansatz geführt, sagte Polizeisprecher Bernhard Erfort auf Anfrage am Freitag. Seit Mittwochabend wird das weiße Känguru-Baby im Siegelbacher Zoo vermisst. Erfort sprach von einem Hinweis, bat jedoch um Verständnis, aus ermittlungstaktischen Gründen dazu nichts Näheres preiszugeben. Das gilt auch für einen Hinweis, der gestern die RHEINPFALZ erreicht hat und von dem die Polizei nun Kenntnis erlangt hat. Erfort sagte allerdings auch: Die Polizei könne nicht ausschließen, dass Mila doch von einem Raubtier erwischt worden ist. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise: „Vielleicht von Zoo-Besuchern, denen etwas aufgefallen ist; jemand mit einem großen Rucksack womöglich“, so Erfort. Wer etwas beobachtet hat, solle sich unter Telefon 0631/369-2050 melden.