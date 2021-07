Das Jugendzentrum (JUZ) in der Steinstraße 47 hat wieder für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren geöffnet. Wegen der niedrigen Inzidenzwerte sind keine Einzeltermine, Vorankündigungen oder Negativtests mehr erforderlich.

Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, sind sowohl die Spielräume mit Billardtisch, Kicker, Internetcafé, X-Box und Playstation im ersten Obergeschoss als auch das Café und der Innenhof mit Basketballkorb und Tischtennisplatte im Erdgeschoss wieder zu den regulären Zeiten offen. Diese sind: Montag, Donnerstag und Freitag: 13 bis 18.30 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 13 bis 20 Uhr.

Auch während der Sommerferien lädt das JUZ zu diesen Öffnungszeiten zum Spielen, Chillen und Freunde Treffen ein. Tagesaktionen werden mit den Jugendlichen gemeinsam geplant.

In den ersten drei Ferienwochen beteiligt sich das Jugendzentrum darüber hinaus mit einer eigenen Station am Actionbound der Jugendkulturmeile. Zusätzlich veranstaltet es mit dem Bildungsbüro und der Freiwilligenagentur der Stadt Kaiserslautern in den Ferien digitale Workshops rund um Games, Technik, Musik und Video.