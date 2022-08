Seit mehr als 60 Jahren lebt Jutta Walz in Kaiserslautern. So lange währt auch ihre Begeisterung für den Fußball im Allgemeinen und im Speziellen für den 1. FCK. „Ich bin ein stiller, ruhiger Fan, aber wenn ein Tor fällt, reißt es mich vom Hocker. Dann springe ich auf und jubele“, erzählt die 85-Jährige lachend. Ihr Mann habe in der Jugendauswahl des Vereins gespielt und eine ihrer beiden Töchter sei über Jahre hinweg in der Leichtathletik aktiv gewesen.

Blickt sie zurück, erinnert sie sich an einige Höhen und Tiefen des FCK. Zum Beispiel an den Abstieg in die Dritte Liga 2018. „Da waren wir alle sehr traurig.“ Mit Sekt gefeiert wurde indes der Aufstieg in die Zweite Bundesliga im Mai. Zu Besuch waren ihre Tochter Angela Walz und deren Freund aus Göttingen, der mittlerweile ebenfalls FCK-Fan geworden ist und bereits einmal Stadionluft geschnuppert hat.

Bei jedem Deutschlandspiel mitgefiebert

Gerne denkt sie auch an das „Sommermärchen“, die Fußballweltmeisterschaft 2006, zurück, bei der internationale Teams und deren Fans der Barbarossastadt ein farbenfrohes, lebendiges Flair verliehen. „Bei jedem Deutschlandspiel habe ich mitgefiebert“, erinnert sie sich an die Fernsehübertragungen, die sie von zuhause verfolgt hat. Die Spiele seien im Familien- und Bekanntenkreis stets Gesprächsthema gewesen. „Sie haben mich so in Beschlag genommen, da blieb manches andere auf der Strecke.“ Zeit, um ein Bild mit Spielern auf grünem Rasen zu malen, nahm sich die Hobbymalerin dennoch. Es hängt heute an der Wand ihrer Wohnung, von der aus sie die Fans auf den „Betze“ strömen sieht.

Die Lauterer Fußballlegende Fritz Walter hat sie nie persönlich kennengelernt. Aber sie hat ihm und dem Fußballsport eine aus fünf Bildern bestehende Collage gewidmet. Diese und weitere Gemälde und Zeichnungen von ihr werden bis Ende September in der Volksbank Glan-Münchweiler ausgestellt.