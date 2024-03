Schützin Justine Morgenstern krönte eine ganz starke Saison mit Rang sechs bei den deutschen Bogen-Meisterschaften im Glaspalast in Sindelfingen.

Bogenschützin Justine Morgenstern vom SV Bruchmühlbach hat ihre Pfeile derzeit super im Griff. Erst legte sie mit ihrer Mannschaft durch den Sieg in der Oberliga den Grundstein für einen möglichen Aufstieg in die 3. Bundesliga und der gelang dem SV Bruchmühlbach dann auch.

Im Glaspalast in Sindelfingen war Justine Morgenstern nun auf sich alleine gestellt. Es waren die Einzelmeisterschaften, und sie hatte sich als einzige Schützin vom SV Bruchmühlbach für die DM qualifiziert. Sie war ohnehin die einzige Bogenschützin aus der Pfalz, die in der Klasse Recurve Damen einen Startplatz hatte. Und den wusste sie erfolgreich zu nutzen, knüpfte an ihre starken Leistungen in der Liga an und sicherte sich mit 556 Ringen den Einzug in die Finalrunde. Dort ging es für die besten 16 des Matchsystems im K.o.-System um die Medaillen.

Am Ende wurde Justine Morgenstern mit einer starken Leistung die sechstbeste Bogenschützin Deutschlands.