Bei einer Preisverleihung anlässlich des 9. Deutschen Mittelstands-Summit in Weimar hat das Landstuhler Unternehmen Just Vacuum die Auszeichnung als Top-100-Innovator des deutschen Mittelstands erhalten.

Damit zählt das Unternehmen bereits zum dritten Mal zu den Top-Innovatoren des Landes. In einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren habe der Spezialist für Vakkumtechnik besonders in der Kategorie „Außenorientierung / Open Innovation“ überzeugt.

Mentor des zum 31. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerbs war der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. „Als Entwickler und Hersteller in einer führenden Marktposition investieren wir kontinuierlich in neue Technologien“, sagt Just-Vacuum-Geschäftsführer Andreas Jörg. Das 1993 in Kusel gegründete Unternehmen fokussiert sich auf die Vakuumtechnik sowie Weltraumsimulationsanlagen zum Test von Weltraum- und Luftfahrtkomponenten. Alle Produkte, darunter Dichtungen und Verbindungselemente , werden mit hochmodernen Anlagen in Landstuhl hergestellt.