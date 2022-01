2021 lief es für Tessa Dietrich so richtig rund. Deutsche Meisterin, internationale Erfolge, die Target-Sprinterin war nicht zu bremsen. Nun ist sie beim Deutschen Schützenbund für die bundesweite Wahl zum Juniorsportler des Jahres nominiert. Abstimmen für Tessa ist gefragt.

Beim SV Edelweiß Steinwenden-Weltersbach wird Jugendarbeit schon lange hochgehalten. Mit besonderen Erfolgen in den Bereichen Target Sprint und Sommer-Biathlon, diesen Sportarten, die läuferische Qualitäten genauso fordern wie Kondition, mentale Nervenstärke und Treffsicherheit. Geht es doch um schnelle Läufe, die immer wieder durch Schießeinlagen unterbrochen werden.

Die 14-jährige Tessa Dietrich hat hier ihren Heimatverein, den SV Edelweiß Steinwenden-Weltersbach, im vergangenen Jahr mehrfach in die sportlichen Schlagzeilen gebracht und ein bisschen Glanz auf die Region gelegt. Erst schafft sie es mit ihren jungen Jahren in die Nationalmannschaft und zeigt gleich bei ihrem ersten internationalen Einsatz bei der World Tour in Italien, dass der Bundestrainer auf sie zählen kann. Tessa erreicht Platz drei und lässt zum Teil deutlich ältere Athleten hinter sich. Bei der Deutschen Meisterschaft holt sich die Steinwendenerin Einzel-Gold, gewinnt in der Single-Mixed-Staffel und in der Mixed-Mannschaftsstaffel gemeinsam mit ihrem Trainer zwei silberne Medaillen. Im Massenstart komplettiert die Schülerin, bei ihrem Einsatz in den Reihen der Aktiven, den Medaillensatz und gewinnt auch noch Bronze.

Als Preis gibt es ein Stipendium

Für diese Konstanz, ihren Trainingsfleiß und ihren Ehrgeiz wurde die 14-Jährige nun vom Target Sprint/ Sommerbiathlon Bundestrainer Michael Herr für die Wahl zum Juniorsportler des Jahres 2021 nominiert. Dem oder der Siegerin winkt ein von der Deutschen Schützenjugend ausgelobtes Stipendium für junge Nachwuchsathleten. Mit Tessa wurde eine Sportlerin nominiert, die ihre Erfolge in nicht-olympischen Disziplinen erzielte: Eine besondere Würdigung ihrer Leistung, sicher eine Ehre für die junge Sportlerin und ganz bestimmt eine hervorragende Werbung für den Target Sprint und Sommerbiathlon.

Die Pfälzerin konkurriert gegen die Nominierten aus den Sparten Bogenschießen, Sportflinte, Gewehr und Pistole. Eine starke Konkurrenz, vor allem sind die Mitnominierten alle in olympischen Sportarten unterwegs. Auch das macht die Nominierung der Target Sprinterin schon zu etwas Außergewöhnlichem.

Abstimmung bis 13. Februar

„Die Auszeichnung zum Junior des Jahres wäre für Tessa eine weitere besondere Anerkennung. Es wäre aber auch etwas ganz Besonderes für die Region und für unseren Verein auch eine schöne Bestätigung für unsere Jugendarbeit“, hofft Sven Müller, Target-Sprint-Weltmeister und Tessas Trainer, auf eine breite Unterstützung in den Reihen der Schützen, aber auch auf viele Klicks für Tessa aus der Pfalz, dem Saarland und darüber hinaus.

Die Abstimmung beim Deutschen Schützenbund läuft bis zum 13. Februar unter https://www.dsb.de/jugend/junior-des-jahres.