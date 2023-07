Die Baalbornerin Lena Zolobczuk, die beim Weinbauinstitut Freiburg in Baden ihren Beruf erlernt, gehört zu den besten Nachwuchs-Winzerinnen der Bundesrepublik. Das teilt der Bund der deutschen Landjugend mit, der den Bundesentscheid des Berufswettbewerbs alljährlich veranstaltet. Dort belegte die Westpfälzerin den fünften Platz. Bei den deutschen Jugendmeisterschaften der Grünen Berufe waren bundesweit knapp 10.000 junge Menschen am Start, deren beste sich zum Weinbau-Finale in Essenheim (Rheinland-Pfalz) trafen. Dort musste Lena Zolobczuk ihre Kenntnisse in Berufstheorie und -praxis unter Beweis stellen. Auch ihr Allgemeinwissen und ihre Präsentationsfähigkeiten waren gefragt. Im Praxiswettbewerb auf dem Weingut Braunewell musste sie einen neuen Weinberg anpflanzen und einen halbtrockenen Weißweincuvée herstellen. Die Baalbornerin belegte am Ende Rang 5 in der Top 16 der bundesweit besten Auszubildenden ihres Fachs.