Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Endlich wieder live, endlich wieder laut und endlich wieder Jungtalente aus Lautern. Die neuste Ausgabe der „No Music in K’Town“-Sause hatte es in sich: Drei lokale Bands hauten am Samstag auf die Lautstärke-Kacke und prügelten ein geladenes Set nach dem anderen auf die Cotton-Club-Meute. Wer danach kein Klingeln im Ohr hatte, war nicht dabei.

Eines war schnell klar: Nach so langer Zeit der Corona-Stille und des Abstandhaltens wollten alle drei Bands aus vollen Röhren rocken und das am besten so nah bei den Fans wie nur möglich.