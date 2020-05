Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in der Berliner Straße in Kaiserslautern am Dienstag schwer verletzt worden. Der 17-jährige Biker war in Richtung Pariser Straße unterwegs, als gegen 7.45 Uhr ein Auto aus dem Blechhammerweg einbog und ihm die Vorfahrt nahm. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Wagen, wobei der Radler stürzte und sich verletzte, teilte die Polizei mit.

Der Jugendliche wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Die 21-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Fahrrad und Fahrzeug wurden beschädigt; die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.