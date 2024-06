Ein gebrochener Arm und zwei zerstörte Fahrzeuge – so liest sich die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagabend bei Queidersbach ereignete.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es gegen 18.15 Uhr zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der L472 zwischen Queidersbach und Hohenecken. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 25-jährige Fahrer eines Baustellenfahrzeugs nach links von seiner Fahrbahn ab und fuhr gegen die Fahrerseite eines entgegenkommenden Wagens. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Honda in den Grünstreifen und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf der Straße zum Stehen. Dabei wurde der 21-jährige Fahrer schwer verletzt. Er brach sich den linken Arm. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Klärung der Unfallursache stellte die Polizei den Transporter des mutmaßlichen Unfallverursachers sicher. Ein Gutachter wird das Auto unter die Lupe nehmen. Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehren der angrenzenden Ortschaften, der Rettungsdienst und die Polizei. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.