Mit Nacktbildern erpresst wurde ein junger Mann aus dem Landkreis. Der 23-Jährige aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg zeigte am Montagnachmittag die Erpressung bei der Kripo an, teilt die Polizei mit. Die Forderung: Er soll 600 Euro bezahlen – andernfalls werden Nacktbilder sowie ein Video von ihm veröffentlicht. Die Bilder und das Video hatte der 23-Jährige in der Nacht zuvor erstellt und an eine Online-Bekanntschaft verschickt. Nachdem er die Dateien übermittelt hatte, ging über Whatsapp die Geldforderung ein. Bis zum Nachmittag überlegte der junge Mann, dann entschloss er sich, nicht zu bezahlen, sondern die Polizei einzuschalten. Die weiteren Ermittlungen laufen.