Mit seinem Wagen in die Schutzplanke geprallt ist ein Autofahrer am Dienstagabend auf der Landstraße zwischen Waldleiningen und Kaiserslautern. Wie die Polizei mitteilt, war der 20-Jährige vermutlich in einer Kurve zu schnell gefahren. Er verlor die Kontrolle über sein Auto und fuhr in die Schutzplanke. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 Euro. Das Fahrzeug des 20-Jährigen, der ohne Verletzungen davonkam, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.