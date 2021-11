Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die in der Nacht zum Mittwoch einen 20-Jährigen im Bereich des Stiftsplatzes attackiert haben.

Die Verdächtigten rempelten gegen 1 Uhr den Passanten zunächst an, dann verpassten sie ihm mehrere Faustschläge, teilte die Polizei mit. Der leicht Verletzte flüchtete sich in eine Gaststätte und brachte sich dort in Sicherheit. Eine Bekannte des Mannes alarmierte den Rettungsdienst. Sanitäter brachten den Mann ins Krankenhaus. Die beiden Täter flüchteten unerkannt. Sie werden zwischen 22 und 28 Jahre geschätzt. Einer der beiden war unter anderem mit einer schwarzen Daunenjacke und einem roten Oberteil bekleidet, der andere trug eine grüne Militärjacke. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen.