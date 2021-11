Die Junge Union Kaiserslautern-Land wird in den kommenden zwei Jahren von dem Landstuhler Fabian Geib geführt. Er folgt auf Matthias Carra, der den Verband seit 2016 anführte. Geib stehen zwei Stellvertreterinnen, die Kindsbacherin Tanja Gebert, sowie Rebecca Leis aus Trippstadt zur Seite. Die Finanzen des Verbandes wurden in die Hände von Sebastian Rupp aus Rodenbach übergeben. Der Kreisvorstand wird durch die Beisitzer Mattia De Fazio (Landstuhl), Lukas Bambach (Landstuhl), Christina Ramp (Mackenbach), Nicolas Ventulett (Weilerbach), Iven Runge (Enkenbach-Alsenborn), Daniel Weinberg (Enkenbach-Alsenborn), Hannah Layes (Ramstein-Miesenbach), Jonas Layes (Ramstein-Miesenbach) und Niklas Wenz (Ramstein-Miesenbach) komplettiert. „In den kommenden beiden Jahren wollen wir eine Vielzahl an inhaltlichen Veranstaltungen sowie Bildungsangeboten an junge Menschen in unserem Kreis richten. Gerade in der aktuellen Situation der CDU ist es wichtig, dass ,junge Köpfe’ sich engagieren und mitbestimmen“, betont Geib.