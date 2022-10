Geflüchtete brauchen Unterstützung. Besonders gilt dies für geflüchtete Menschen mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen. Sie etwa zum Arzt zu begleiten und möglichst passgenaue Hilfs- und Förderprojekte zu vermitteln, ist Auftrag eines neuen Projektes des Ökumenischen Gemeinschaftswerkes.

Mit Unterstützung der „Aktion Mensch“ konnte mit Maryna Perminova eine junge Ukrainerin eingestellt werden, die am eigenen Leib erfahren hat, wie schwierig der Zugang zu den deutschen Hilfesystemen für neu Angekommene sein kann. Die 25-jährige Deutschlehrerin stammt aus dem ukrainischen Cherson, wo sie Klassenlehrerin einer achten Klasse war. Im Juni kam sie nach Deutschland und hatte seitdem eine Menge Gelegenheit, sich mit deutschen Behörden und ihren speziellen Anforderungen zu beschäftigen. „Ich habe ein Bankkonto eröffnet, eine Krankenversicherung organisiert. Das war nicht einfach.“ In den Gemeinschaftsunterkünften, in denen sie zwischenzeitlich gelebt hat, hat sie mit ihren deutschen Sprachkenntnissen andere Flüchtlinge bei deren Behördengängen unterstützt. Und dies tut sie auch jetzt: Seit September fungiert sie hauptsächlich als Ansprechpartnerin für Geflüchtete im Rahmen der sogenannten „aufsuchenden Beratung“. Sie besucht Geflüchtete in ihren Wohngelegenheiten und Gemeinschaftsunterkünften und sucht das Gespräch. So verhilft sie Flüchtlingen mit Unterstützungsbedarf zu den vielen Förder- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung, die es in Deutschland gibt.

„Es geht uns vor allem darum, diesen Menschen eine Tagesstruktur zu vermitteln“, erklärt Friederika Will, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Gemeinschaftswerk. „Herauszufinden, welchen speziellen Bedarf jemand mitbringt und diesen dann mit dem richtigen Angebot in Kontakt zu bringen, ist zur Zeit unsere Hauptaufgabe. Beim Gemeinschaftswerk laufen viele Beratungswege zusammen, wir haben gut funktionierende Netzwerke, um Menschen, auch unabhängig von unserem eigenen Angebot, bei der Eingliederung in entsprechende Einrichtungen zu unterstützen.“

Daneben geht viel Zeit drauf für Gänge zu Jobcenter und Sozialamt, etwa zur Anerkennung des Behinderten-Grades. Auch die Begleitung bei Arztbesuchen ist ein großes Thema.

Neben Maryna Perminova ist auch Lydia Ruder in dem Projekt beteiligt. Sie arbeitet bereits seit 2005 in unterschiedlichen Projekten beim Gemeinschaftswerk und bringt viel Erfahrung im Umgang mit osteuropäischen Aussiedlern mit. Aktuell bietet sie Beratung für ukrainische Geflüchtete in den Räumen des Gemeinschaftswerks in der Tirolfstraße 16 an. „Manche Klienten kommen einfach hier vorbei, weil sie die ukrainischen Farben an der Tür entdecken und das Gespräch suchen. Andere suchen telefonisch Kontakt und vereinbaren einen Beratungstermin.“

In Vorbereitung ist ein Sprachkurs, für den sich bereits 16 Interessenten im Alter zwischen elf und 76 Jahren gefunden haben und den Maryna Perminova halten wird. „Viele Geflüchtete können kein Deutsch sprechen, nur Englisch. Sie versuchen sich bei den Behörden mit Übersetzungsprogrammen per Handy zu verständigen. Aber darauf lassen sich die Deutschen häufig nicht ein.“ Deshalb ist die Sprachbarriere ihrer Erfahrung nach eines der größten Probleme der Flüchtlinge.

So erleben es auch Tetiana und Yuri Kuznetsov. Das ukrainische Rentnerpaar hat lange gezögert, bevor es sich schließlich dazu entschloss, seine Wohnung im heimatlichen Nikolajew zuzuschließen, Kinder und Enkelkinder zurückzulassen und die strapaziöse Flucht gen Westen anzutreten. Zwei Tage waren die beiden unterwegs, per Auto, Bus und Zug, bis sie schließlich über Berlin und Mannheim bei Bekannten in Kaiserslautern ankamen. Mittlerweile haben sie sich, auch mithilfe der „Schatzkiste“ der Neuen Arbeit Westpfalz, ein kleines Appartement eingerichtet. Bei Arztterminen und Behördenterminen haben sie die Unterstützung von Lydia Ruder und Maryna Perminova erfahren. Voller Dankbarkeit sprechen sie über die Hilfe, die sie in Deutschland erfahren haben. „Wir spüren eine starke Schulter und haben unsere Sicherheit wiedergefunden“, meint Tetiana Kuznetsova. Ihr Mann Yuri ergänzt: „Wenn wir Deutsch gelernt haben, wollen wir uns bei allen, die uns so geholfen haben, auf Deutsch bedanken.“