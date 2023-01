Das Preisträgerkonzert „SWR Junge Opernstars 2023“ findet am Sonntag, 22. Januar, in der Reihe „Sonntags um 5“ um 17 Uhr in der Fruchthalle Kaiserslautern statt – nur eine Nacht nach der Preisverleihung durch die Publikumsjury in Landau. Je drei bereits bühnenerfahrene, junge Sängerinnen und Sänger werden sich dort um den hochdotierten Publikumspreis und – nun bereits zum dritten Mal – auch um den DRP-Orchesterpreis bewerben.

Im Preisträgerkonzert werden die Sänger das komplette Wettbewerbsprogramm auf die Bühne der Fruchthalle bringen. In diesem Jahr dabei sind Caterina Marchesini (Sopran), Eva Zalenga (Sopran), Alma Neuhaus (Mezzosopran), Dumitru Mitu (Tenor) Sakhiwe Mkosana (Bariton) und Pete Thanapat (Bassbariton) mit großen Arien aus „Der Barbier von Sevilla“ (Largo al factotum), „Tosca“ (E lucevan le stelle), „Der Fledermaus“ (Spiel ich die Unschuld vom Lande) oder „Tannhäuser“ (O Du mein holder Abendstern) – um nur eine kleine Programmauswahl zu nennen.

Der ursprünglich angekündigte Dirigent Marc Piollet musste das Dirigat aus gesundheitlichen Gründen absagen. Am Pult steht nun Valentin Uryupin. Der russische Dirigent bringt große Erfahrung sowohl im sinfonischen wie auch im Opernbereich mit. Im Vorweihnachtsprogramm der Frankfurter Oper ließ er zuletzt in „Die Zauberin“ , dem „ganz großen Opern-Thriller“ von Peter Tschaikowsky aufhorchen, indem er „Dramatik und Brillanz des Orchesters hin zu einem eindrucksvollen und spannenden Finale“ steigerte, wie in der Presse zu lesen war. Markus Brock führt durch das Konzert.

Info

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, 0631 365-2316 und bei allen weiteren Vorverkaufsstellen.