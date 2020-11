Zwei junge Männer haben sich am Dienstag Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingehandelt. Beide fielen unabhängig voneinander am Abend bei Polizeikontrollen in der Holzstraße auf, wie die Behörde mitteilte.

Gegen 18.55 Uhr zog ein 17-Jähriger die Aufmerksamkeit einer Streife auf sich. Als die Beamten den jungen Mann kontrollierten, fanden sie Marihuana bei ihm. Er gab zu, erst kürzlich Drogen konsumiert zu haben. Angaben zur Herkunft der Drogen wollte der 17-Jährige nicht machen. Er war damit einverstanden, dass das Marihuana sichergestellt und vernichtet wird.

Kurz darauf fiel den Beamten ein weiterer junger Mann auf. Auch er gab zu, erst kürzlich Drogen konsumiert zu haben. Bei der Kontrolle wurde eine Metalldose, in dem sich ein Druckverschlussbeutel mit Marihuana-Anhaftungen befand, gefunden. Der wurde sichergestellt – und ein Strafverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet.