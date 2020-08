Die junge Schweizerin Julia Steiner prägt derzeit die Pfalzgalerie, wie selten ein Künstler. Das Foyer hat sie ausgestaltet, in den beiden Flügeln des Erdgeschosses sind ihre oft raumgreifenden Arbeiten zu erleben. Nun gibt es ein Gespräch über ihre Kunst in dem Museum des Bezirksverbandes.

Am Mittwoch, 12. August, bringt Kunsthistorikerin Svenja Kriebel um 12.30 Uhr das Schaffen von Julia Steiner in der Sonderausstellung „Am Saum des Raumes“ in 15 Minuten auf den Punkt. So manch einer wird angesichts von fünf Himmelsrichtungen stutzen, auf denen Steiners Kunst beruht – da es doch derer üblicherweise nur vier gibt. Der Kompass zeigt als Kardinalpunkte Norden, Osten, Süden und Westen an. Julia Steiner nimmt den Zenit als nach oben verlängerte Lotrichtung eines Standpunkts dazu und erweitert das Koordinatensystem. Streng genommen gehört auch Nadir, der Fußpunkt, dazu. Dann wären es gar sechs Himmelsrichtungen. Wie sich das verstehen lässt, will die Ausstellungskuratorin erläutern.

Die Teilnehmerzahl des Gesprächs ist auf fünf Personen begrenzt, daher bittet das Museum um vorherige telefonische Anmeldung unter 0631/3647-205. Derzeit ist ein Besuch des Museums unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen wie das Tragen von Mund-Nasen-Schutz und der Einhaltung der Abstandsregeln möglich. Bis zum 16. August ist der Eintritt ins Museum kostenfrei. Die Steiner-Schau läuft dort noch bis zum 23. August. Unsere Abbildung zeigt einen Blick in das von Steiner gestaltete Foyer.