Constanze Christian von der SG 2018 Hochspeyer wird vom Südwestdeutschen Fußballverband für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt.

Eigentlich wollte sie im Vereinsheim in Hochspeyer nur eine Pizza essen. Als sie dann ihren Namen hörte, schreckte Konstanze Christian auf. „Hier habe ich einen Brief vom DFB für Konstanze Christian.“ Klaus Schneider und Andreas Gödtel, der Vorsitzende und der Ehrenamtsbeauftragte des Fußballkreises Kaiserslautern-Donnersberg, waren zuvor unbemerkt ins Lokal gekommen, um ein besonderes Engagement zu würdigen.

Der Brief enthielt die Glückwünsche des DFB zur Wahl als „Junge Fußballheldin 2025“, der Sonderpreis für Frauen- und Mädchenfußball. Konstanze Christian reagierte völlig perplex: „Wie komme ich denn dazu?“, fragte sie. Nun: Abteilungsleiter Thomas Flößer hatte sie vorgeschlagen und zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern der SG 2018 Hochspeyer an diesem Abend ins Vereinsheim gelockt, ohne ihr etwas zu verraten. Konstanze Christian freute sich jedenfalls sehr über die Ehrung. Den Glückwünschen des Fußballkreises schloss sich der Vereinsvorsitzende Thomas Bernhart an, gleichzeitig auch Konstanzes Vater. Er sei in doppelter Funktion sehr stolz auf seine Tochter. Schon im zarten Alter von vier Jahren habe er sie mit zum Fußball genommen. Die Liebe sei über all die Jahre unverändert geblieben.

Sie coacht und spielt selbst

Konstanze Christian betreut seit ihrem 14. Lebensjahr die Bambini-Mannschaften der SG Hochspeyer, seit letzter Saison trainiert sie auch das Frauenteam des Vereins und spielt selbst aktiv. Besonders am Herzen liegen ihr aber die Aktivitäten außerhalb des Platzes: Seit vielen Jahren organisiert sie beispielsweise die Kinderfastnacht im Sportheim oder die alljährliche Jugendfreizeit des Vereins in Frankreich.

Als Dankeschön für ihr Engagement erhält die Geehrte nun Einladungen zu Workshops des Südwestdeutschen Fußballballverbandes (SWFV) zusammen mit den anderen „Jungen Fußballhelden“. Zudem: eine einwöchige DFB-Bildungsreise ins Spanische Santa Susanna.