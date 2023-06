Zwei Verletzte gab es bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Frankenstein. Wie die Polizei berichtet, war die 20-jährige Fahrerin eines Alfa Romeo mit einer Beifahrerin auf der B37 in Richtung Bad Dürkheim unterwegs. Weil sie vermutlich abgelenkt war, übersah die 20-Jährige einen am Fahrbahnrand geparkten Fiat Talento. Es kam zum Unfall. Die Frau und ihre Beifahrerin erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. An den Autos lief Öl aus. Eine Firma war vor Ort, um die Straße von den Betriebsstoffen zu reinigen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.