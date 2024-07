Mitten in der Oberligasaison steigt die gebürtige Liverpoolerin als Trainerin ein. In einer kritischen Situation. Und mit ihr kehrt der Erfolg ins Buchenloch zurück.

Einen Lichtblick gab es in dieser für die Hockeyabteilung der TSG Kaiserslautern so trüben Saison. Das Damenteam machte am letzten Oberligaspieltag den Klassenverbleib klar. Eine tolle Geschichte