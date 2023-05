Wenige Künstler ihrer Generation sind auf so vielen Gebieten mit verschiedenstem Repertoire so erfolgreich wie die Sopranistin Juliane Banse. Zusammen mit dem Pianisten Helmut Deutsch ist sie am 11. Mai, 20 Uhr, in der Fruchthalle Kaiserslautern zu erleben.

Ihr Opernrepertoire reicht von der Feldmarschallin, Figaro-Gräfin, Fiordiligi, Donna Elvira, Vitellia über Genoveva, Leonore, Tatjana, Arabella bis hin zur Grete in Schrekers Oper „Der ferne Klang“).

Ihren künstlerischen Durchbruch erlangte Juliane Banse bereits 20-jährig als Pamina an der Komischen Oper Berlin. Seit dem Wintersemester 2020/2021 unterrichtet sie als Professorin am Mozarteum in Salzburg. Außerdem gibt sie Meisterkurse im In- und Ausland und nimmt als Jury-Mitglied an internationalen Wettbewerben teil. Die Künstlerin arbeitet mit zahlreichen namhaften Dirigenten zusammen, darunter früh schon Lorin Maazel und Mariss Jansons. Liederabende und Kammermusik sind seit jeher fester Bestandteil ihres Kalenders. Zahlreiche CD-Einspielungen der Künstlerin sind preisgekrönt, gleich zweimal erhielt sie den Echo Klassik.

Weltweite Karriere

Helmut Deutsch ist einer der besten und erfolgreichsten Liedbegleiter weltweit. Die Karriere des in Wien geborenen Pianisten begann mit dem Sänger Hermann Prey – eine Karriere, die ihn dann in die ganze Welt führte.

In der Fruchthalle stehen einige der berühmtesten Lieder des Repertoires auf dem Programm. Angefangen über Mozarts „Veilchen“ oder „Abendempfindung“ über Brahms’ „Vier ernste Gesänge“, Alban Bergs „Sieben frühe Gesänge“ bis hin zu Richard Strauss’ „Allerseelen“ oder „Die Nacht“ erstreckt sich die Bandbreite über zwei Jahrhunderte Musikgeschichte.

Info

