Bei der Sportlerehrung durch den Landessportbund Rheinland-Pfalz stand auch der Kata-Karateka Julian Hadizadeh vom Budokan Kaiserslautern auf der Bühne. Er wurde für seinen deutschen Meistertitel im vergangenen Jahr, den er bei der DM in Ludwigsburg erzielen konnte, geehrt.

Es war nicht der einzige große Erfolg für den Budokan-Sportler. Unter seinen beiden Heimtrainern Sandra und Marcus Gutzmer reifte Hadizadeh im letzten Jahr enorm heran, gewann bei der Austrian Open in Salzburg, sowie den Finish-Open Cup in Tampere Finnland.

Die nächste richtig große Herausforderung für Hadizadeh wird die Europameisterschaft im Juni in Prag sein. Der Karateka wird in der U18 im Kata an den Start gehen.