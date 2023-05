Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem Sieg ist der Karateverein Budokan Kaiserslautern nach langer wettkampfloser Zeit in ein Stück sportliche Normalität zurückgekehrt. Bei den Austrian Junior Open in Salzburg überzeugte der 16-jährige Julian Hadizadeh in der Kategorie Kata Junior männlich auf ganzer Linie. Er gewann das international gut besetzte Nachwuchsturnier souverän. Seine Klubkameradin Annika Faul (15) belegte in der Kata Jugend weiblich Rang fünf.

„Nach langer und schwieriger Zeit wieder ein kleiner Lichtblick“, kommentierte Marcus Gutzmer, Budokan- und Landestrainer, das Geschehen mit über 1000 Startern in