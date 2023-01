Bei der Karate Serie A, die in Athen in Griechenland Station machte, war auch Julian Hadizadeh, Kata-Sportler des Karateclubs Budokan Kaiserslautern, am Start. Es war eine gute Vorbereitung auf die EM.

Bei seinem ersten internationalen Start in der Leistungsklasse empfahl er sich mit der Kata Papuren. Für ein Weiterkommen reichte es allerdings noch nicht. Bei der nun folgenden Europameisterschaft in Larnaca/Zypern geht der Karateka vom Budokan Kaiserslautern in seiner eigentlichen Klasse der U18 an den Start. Hier traut ihm sein Heim- und Landestrainer Marcus Gutzmer eine Platzierung unter den Top 10 zu. Im März geht es für den jungen Kata-Karateathleten mit der Serie A weiter, dann in Konya in der Türkei.