Im Finale setzte sich der Karateka vom Budokan Kaiserslautern gegen den Lokalmatador durch.

Der Budokan Karate Verein Kaiserslautern war mit vier Kata-Karatesportlern in die Schweiz zu den Basel Open gereist. Es war vor allem Julian Hadizadeh, der in der Kata U21 ein Zeichen setzte. Er zog unangefochten ins Finale ein, musste sich dort mit dem Schweizer Lokalmatadoren Jannik Schertenleib messen. Der Sieg ging mit 22,50:21,90 Punkten an den Budokan-Kämpfer aus Kaiserslautern. Annika Faul stand in der Leistungsklasse der Frauen am Ende auf Rang sieben. Nadine Poh und Alexander Koch konnten sich nicht in die Wertungspunkte vorkämpfen. Hadizadeh steht am nächsten Wochenende im italienischen Brescia für den Deutschen Karateverband beim Länderkampf Deutschland gegen Italien auf der Matte.