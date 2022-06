Am Wochenende stehen für den Nachwuchs des Deutschen Karate Verbandes die Europameisterschaften in Prag auf dem Programm. Vom 17. bis 19. Juni starten die Athleten in der Jugend, bei den Junioren sowie in der Altersklasse U21.

Mit auf die Matte geht auch Julian Hadizadeh vom Karateverein Budokan Kaiserslautern. Hadizadeh wurde vom Kata-Bundestrainer Efthimios Karamitsos nominiert und wird in der Kata der U18 an den Start gehen. „Julian darf zusätzlich auch auf eine Nominierung zur Weltmeisterschaft hoffen“, sagt sein Budokan-Heimtrainer Marcus Gutzmer, der großes Potenzial bei seinem Kata-Schüler sieht.