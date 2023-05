Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der Ludwigshafener Sängerin Julia Neigel tritt Mitte Oktober ein Urgestein der (Kur)pfälzer Musikszene in Kaiserslautern an. Ihr Konzert am 17. Oktober im SWR-Studio steht unter dem Motto „#ZUSAMMENHALTEN für die Kultur“. Das Duo Mon Mari et Moi tritt tags drauf in der Fliegerstraße an.

Ausnahmesängerin Julia Neigel meldete sich nach neun Jahren Pause mit einem Paukenschlag zurück: Ihr am 21. August veröffentlichtes Album „Ehrensache“ stieg gleich