Julia Bingeser ist gerne und viel mit dem Rad in der Stadt Kaiserslautern unterwegs. Als neue Radverkehrsbeauftragte kennt sie die Schwachstellen in der Stadt aus eigenem Erleben – und freut sich darauf, Kaiserslautern in Sachen Radfahren weiter zu entwickeln.

„Wir haben gar kein Auto, meine Familie und ich erledigen alles zu Fuß oder per Rad in der Stadt“, erzählt Julia Bingeser, die in Kaiserslautern wohnt. Die 46-Jährige hat Raum- und