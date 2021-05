Eigentlich wollte Julanda Peter vom Deutschen Alpenverein (DAV) Kaiserslautern Ende April im norwegischen Trondheim beim europäischen Jugendcup angreifen. Den Startplatz für die internationale Boulder-Serie hatte sich die 15-Jährige aus Neuhemsbach kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie gesichert. Im Mai standen weitere wichtige Wettkämpfe an. Eigentlich!

Das Leben steht aber gerade Kopf, die Kletterhallen sind dicht und Wettbewerbe auf absehbare Zeit nicht in Sicht. So bleibt für das Klettertalent zurzeit nicht viel mehr, als sich zuhause fit zu halten, statt international in die Wände zu steigen und Punkte zu sammeln.

„Krafttraining oder koordinative Übungen, die mache ich ohnehin immer daheim“, fühlt sich die Schülerin am Burggymnasium in Kaiserslautern gar nicht so sehr ausgebremst. Trotzdem, die Boulderhallen, das Klettern an sich, das fehlt ihr natürlich.

Hoffen auf die Boulderwand

„Den Bewegungsablauf an der Wand, den kann ich gerade nicht trainieren“, erzählt sie. Da scheint aber zumindest bald eine kleine Abhilfe in Sicht. „Ich bekomme eine Boulderwand in mein Zimmer“, freut sie sich.

Ein Trainingsboard mit Grifflöchern, an denen sie regelmäßig Basis-Kraft-Übungen ausführt und ihre Griffkraft trainiert, die hängt ohnehin schon daheim, beschreibt Rene Nobitz, Landestrainer Sport-/Wettkampfklettern im DAV Landesverband Rheinland-Pfalz, wie sich das Training gerade abspielt. Er muss es wissen, ist er doch nicht nur Julandas Trainer sondern auch ihr Vater. Er kennt die Stärken des jungen Klettertalentes ganz genau.

Der Baum im Garten

„Ehrgeiz, Disziplin, Talent und viel Spaß beim Klettern“, fasst er zusammen, was Julanda sportlich nach vorne bringt. Dazu gehört wohl auch, aus jeder Situation das Beste zu machen. Der Baum im heimischen Garten erhält jedenfalls gerade recht häufig von Julanda Besuch und nicht der Fuß des Baumes. Über die am Stamm angebrachten Kletterknöpfe geht es für die Schülerin ruckzuck nach oben. Mama oder Papa sichern dann.

Beim Spaziergang in den angrenzenden Wald sichert keiner. Da sind auch keine dieser sogenannten „Monkey-Knöpfe“ an den Bäumen, aufwärts geht es dennoch an jedem, der sich dafür anbietet. „Julanda nimmt jeden Baum mit“, berichtet Rene Nobitz von den Spaziergängen, die normalerweise so nicht ganz so häufig stattfinden. In Zeiten von Corona schon, da machen sich die Eltern, Julanda und ihre beiden kleinen Brüder öfters auf den Weg. Dass Julanda dabei recht häufig den Erdboden verlässt und auch mal bis auf zehn Meter Höhe klettert, verfolgt der Vater relativ entspannt. „Ich weiß was sie kann!“

Oben ankommen

Ja das Klettern das liegt ihr und macht ihr unheimlich viel Freude, ist sie doch schon als kleines Mädchen ständig auf Bäume geklettert. Nur so wie früher, einfach nur ein Stück den Boden verlassen, das reicht ihr längst nicht mehr. Sie will zügig und gekonnt oben ankommen, will bei Wettbewerben vorne mit dabei sein. Bislang war sie das in ihrer Altersklasse auch, hat national auf sich aufmerksam gemacht, beim Bouldern und auch beim Lead, dem Klettern mit Seil.

„Das Seilklettern liegt mir noch mehr“, setzt sie auf ihren eisernen Willen , Ausdauer und Kraft zu trainieren. „Beim Bouldern geht es in wenigen Zügen schnell nach oben. Beim Seilklettern sind es auch schon mal 40 Züge“, spricht sie die Unterschiede an. So oder so, es geht darum, möglichst sturzfrei Routen zu durchklettern und schneller beziehungsweise höher als andere zu kommen.

Bis zu Sechs Mal pro Woche in der Halle

Julanda Peter hat Ziele, und die verliert sie auch in der aktuell verordneten Wettkampfpause nicht aus den Augen. Sobald das Klettern in den Boulderhallen wieder losgehen darf, wird sie zum Heimpensum an Kraft und Beweglichkeit wieder im RockTown in Kaiserslautern und im DAV Kletterzentrum Pfalz-Rock in Frankenthal in die Wände steigen. „Fünf bis sechs Mal pro Woche klettere ich dann schon“, sagt sie und sagt auch, wofür sie trainiert.

„Ich will beständig in den Nationalkader kommen und international erfolgreich sein“, nennt Julanda Peter das Nahziel. Das große ferne Ziel, das hat sie auch schon vor Augen: Wenn Klettern auch 2024 olympisch ist, dann will das Klettertalent aus Neuhemsbach dabei sein.