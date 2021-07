„Es für uns nicht zu verstehen, dass es noch immer keine klare Einigung in der Diskussion gibt“, äußern sich das Jugendparlament Kaiserslautern und die Stadt-/Kreis Schülervertretung Kaiserslautern in einer gemeinsamen Pressemitteilung zu den Busstreiks. Seit nun über einer Woche streikten vereinzelt Busse in und um Kaiserslautern. Auch viele Schüler, die auf den Busverkehr angewiesen sind, seien davon betroffen. Dass der Erzwingungsstreik nach wie vor ausgetragen wird, ist für die Schülervertreter nachvollziehbar: „Die Tariflöhne und Forderungen der Arbeitnehmer-Seite unterstützen wir. Wir erwarten daher eine Bewegung von Seite der Arbeitgeber und von Seiten der Politik.“

„Ein fatales Zeichen an junge Menschen“

Aus der Sicht des Jugendparlaments und der Schülervertreter sei die aktuelle Lage „katastrophal und nicht tragfähig“. Nach über einem halben Jahr Fern- oder Wechselunterricht einen „Normalbetrieb“ durch fehlende Busverbindungen zu gefährden, sei ein fatales Zeichen an junge Menschen.

Zudem wird der Dauerstreik kritisiert, „weil unter dieser Maßnahme, neben Schülern und Senioren, vor allem die Menschen aus ärmeren Verhältnissen leiden. Nämlich die Familien, die ihre Kinder nicht mit dem Auto zur Schule bringen können.“ Es gelte also dringendst eine Lösung zu finden, „um schnellstmöglich wieder einen Schulbesuch, der so lange pandemiebedingt nicht möglich war, wieder ermöglichen zu können“.